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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun koronavirüs tedavisi iyiye gidiyor

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun şuan yoğun bakım ihtiyacı olmadığı aktarıldı.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

"Şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır"

Maçoğlu'nun tedavisine, hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş servisinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan aynı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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