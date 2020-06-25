İtalya'da tarihi maç Inter'e şampiyonluk yarası

Serie A'da Sassuolo karşısında ilk golü yiyen Inter, yalnızca 4 dakikada öne geçerek ilk yarıyı önde kapadı. 81' de penaltı golüyle durum eşitlenirken son dakika gelen goller mücadeleye damga vurdu.

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Dördüncü dakikada Francesco Caputo'nun golüyle Sassuolo, İnter deplasmanda 1-0 öne geçti. Konuk ekip uzun süre skoru korurken ilk yarının son dakikalarında Inter penaltı kazandı. 41. dakikada Romelu Lukaku penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarıda eşitliği yakalayan Inter, devre bitmeden ikinci golü de buldu. 45. dakikada Cristiano Biraghi'nin golü ev sahibini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

81'de penaltı golü geldi mücadele 2-2 oldu

İkinci yarıda uzun süre skoru koruyan Inter, 81. dakikada Sassuolo'nun kazandığı penaltıyla sarsıldı. Domenico Berardi penaltıyı gole çevirdi ve maç 2-2'ye eşitlendi. Galibiyet için yeniden yüklenen Inter yalnızca 5 dakika sonra Borja Valero ile üçüncü golü de buldu. Milano ekibi

son bölümde 3-2 öne geçerken Sassuolo da mücadeleyi bırakmadı.

Juventus'un 8 puan gerisinde kaldı

Karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıkan Giangiacomo Magnani skoru tayin etti ve Inter sahasında Sassuolo ile 3-3 berabere kalırken Inter'de milan skriniar, 90+3'te kırmızı gördü. Bu sonucun ardından 58 puana ulaşan Inter, şampiyonluk yarışında yara aldı. Conte'nin ekibi, lider Juventus'un 8 puan gerisinde kalırken Sassuolo ise bu beraberlikle puanını 33'e çıkardı.

Serie A puan durumu şöyle oldu: