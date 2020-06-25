Barcelona kaçıyor Real Madrid kovalıyor 3 puan haneye yazıldı

La Liga'da Real Madrid şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor. Kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinde Madrid ekibi, Mallorca'yı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Böylelikle ezeli rekabette puan durumu eşitlendi.

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Real Madrid, Mallorca karşısına Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Modric, Valverde, Bale, Hazard, Vinicius ve Benzema 11'iyle çıktı.

Real Madrid'e 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 19'da Vinicius Junior ve 55'te Sergio Ramos attı. Ramos, bu golle beraber bu sezon 28 lig maçında 8. golünü atmış oldu.

Real Madrid, 2-0'lık bu galibiyetin ardından puanını 68 yaparak aynı puandaki lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

La Liga'da puan durumu şöyle oldu: