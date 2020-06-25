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15'lik Luka Romero, La Liga tarihine geçti

Real Madrid'e karşı görev yapan Luka Romero, La Liga tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.

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La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid Mallorca'yı 2-0 mağlup etti. Madrid ekibine galibiyeti getiren goller Vinicius Jr. ve Sergio Ramos'tan gelirken, konuk ekipte 83. dakikada oyuna giren Luka Romero lig tarihine geçti.

Altyapıdan yetişen 15 yaş 219 günlük Romero, La Liga tarihinde sahaya çıkan en genç isim oldu. Daha önceki rekor, 1939/40 yılında Celta Vigo formasıyla sahaya çıkan Sanson'a aitti. (15 yaş 255 gün)

Meksika doğumlu orta saha oyuncusu Arjantin U17 Milli Takımı'nda görev yapıyor.

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