Oğulcan Çağlayan'dan Emre Belözoğlu'na şok yanıt: Galatasaray'la anlaştım

Adı Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan için Emre Belözoğlu'nun temasa geçtiği ancak 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den gelen teklife teşekkür edip sarı-kırmızılılarla anlaştığı bilgisini ilettiği ifade edildi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni sezon öncesi transfer rekabetindeki son isim Oğulcan Çağlayan oldu. Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertlilerin uzun süredir kamuoyunda Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan’ı arayarak durumu, transfer planları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.

"Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey"

Mert Hakan Yandaş transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Oğulcan Çağlayan’ı da telefonla aradığı öğrenildi. Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre’nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan’ın ise Belözoğlu’na "Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey" dediği ifade edildi.

Emre Kılınç düellosunda ise kazanan Galatasaray

Haberde sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu'nun girişimleriyle sarı kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş’ı renklerine katarken Emre Kılınç düellosunda ise kazanan Galatasaray oldu.



Oğulcan'ın avukatları devrede

Fenerbahçe’nin nabız yoklama girişimine kapıyı kapatan Oğulcan Çağlayan, Rizespor’un da opsiyon hamlesine jet hızı ile yanıt verdi. Rizespor’un, Galatasaray’a transferini engellemek adına tek taraflı opsiyon maddesini devreye soktuğu 24 yaşındaki futbolcu kendisinin bilgisi ve haberi olmadan sözleşmedeki opsiyon maddesinin devreye sokulması üzerine avukatları aracılığı ile resmi başvurusunu yaptı. Bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği ve sezon sonunda Rizespor ile fesihin gerçekleşeceği bilgisi Oğulcan Çağlayan’a iletildiği öğrenildi.