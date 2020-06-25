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Vaka sayıları artınca 81 ilin valisine genelge gitti! Denitimleri artırın

İçişleri Bakanlığı tarafından artan koronavirüs vaka sayılarının düşürülmesi için denetimlerin arttırılması, kurallara uymayan yerlere ceza verilmesi ve vatandaşın Alo 155, 156 ve 112’ye ihbarda bulunabilmesi konusunda valiler uyarıldı.

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15 Haziran’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere, Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne restoran, lokanta, kafeterya ile konaklama tesislerinin denetimi konulu yazı gönderildi. Yazıda, 30 Mayıs-11 Haziran arasında koronavirüs vaka sayısı binin altına düşerken kontrollü normalleşme sürecine geçişle birlikte 12, 13, 14 Haziran’da vaka sayılarının 1.195, 1.459 ve 1.562’ye çıktığı vurgulandı.

Sayılardaki artışın kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtilen yazıda ilgili kurumlar özetle şöyle uyarıldı:

Lokanta, kafe restoranlarda denetimi artırın

“Mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ilişkin bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Bu kapsamda lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin haftada en az 2 kez denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılması.

Alo 155, 156 ve 112'ye ihbarları teşvik edin

Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanması, bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin uyarılması. Tedbirlere uymayanlara ilgili kanun gereğince para cezası verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.”

7017 kişiye maske cezası

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde, pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu.

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