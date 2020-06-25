Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü

Fenerbahçe Beko’da Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından takımda birçok yabancı sarı-lacivertli kulübe veda edecek.

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Fenerbahçe Beko’da Zeljko Obradovic’in ayrılığının ardından yabancı oyuncuların birçoğunun da ayrılığı bekleniyor.

Garanti kontratı bulunan Jan Vesely dışındaki yabancıların durumu soru işareti halini almış durumda. Olympiakos ile anlaştığı belirtilen Sloukas’ın talipleri arasında CSKA’nın da bulunduğu söylenirken, Yunan oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Kalinic ile Datome İtalya yolcusu

Kalinic ile Datome’nin Milano ile anlaşması beklenirken, Coach Messina tarafından özellikle vatandaşı Datome’nin ısrarla istendiği biliniyor. De Colo’dan indirim istenirken, Fransız yıldızın buna nasıl yanıt vereceği bilinmiyor.

Westermann'ın durumu belirsiz

Nunnally, Lauvergne, Williams gibi isimlerin de takımdan ayrılması beklenirken, Westermann konusunda yeni antrenörün kararı bekleniyor.