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Fransız dergi: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi

Anadolu Ajansı

Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi olduğu' görüşünü paylaştığını yazdı.

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Fransız dergisi Le Canard Enchaine, "Libya'da sadece Türkiye dürüst oyun oynuyor" başlıklı haberinde; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığı' sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların, "Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli" görüşünü paylaştı.

Haberde; Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Fransa'nın desteğine güvendiği ifade edildi.

Libya hükümetinin, Türkiye'nin müdahalesi sayesinde Hafter'i yendiği vurgulandı.

Haberde; Libya hükümetinin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını Libya'nın içişlerine karışma ve 'savaş ilanı' olarak gördüğü hatırlatıldı.

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