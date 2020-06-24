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Galatasaray takım halinde PFDK'ya sev edildi

Anadolu Ajansı

Galatasaray, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. PFDK, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasının incelemesinin ise sürdüğünü açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Süper Lig'in 28. haftasında oynanan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın 6 futbolcusunun sarı kart ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Hes Kablo Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor'un talimatlara aykırı hareketi, Yukatel Denizlispor'un saha olayları, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ise saha olayları ile talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Göztepe ile oynanan maçta kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Sarı-siyahlı kulübün görevlilerinden Cumali Dağhan, Sinan Pektaş, Murat Alpay, Batuhan Gökbulut ve Safi Nafi Büker'in de tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

MKE Ankaragücü Kulübünün yönetim kurulu üyesi Önder Akdoğan'ın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan; TFF 1. Lig'den Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Altay ve Giresunspor'un da disipline gönderildiği aktarıldı.

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