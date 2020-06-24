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İzmir'de kaplumbağayı kurtardı, aracı uçuruma yuvarlandı

İzmir Tire'de bir kamyon sürücüsü, seyir halindeyken yol üzerinde gördüğü kaplumbağayı ezilmesin diye aracından inip aldı. Şoförün aracından inmesiyle freni boşalan kamyon, uçurumdan aşağı yuvarlandı.

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İzmir'in Tire ilçesine bağlı Dallık Mahallesi yakınlarında bulunan Musluk mevkiinde meydana gelen kazada iddiaya göre, özel bir şirkette çalışan Burhan İ. isimli sürücü, 35 ACG 617 plakalı kamyonuyla Tire istikametine doğru seyir halindeydi.

Yoldan geçen kaplumbağayı gördü, ezilmesin diye aracından indi
Sürücü Burhan İ., Musluk mevkiine geldiği sırada karşıdan karşıya geçmekte olan bir kaplumbağayı fark etti.

Kamyonunu yol kenarında durduran ve el frenini çeken Burhan İ., kaplumbağanın araçlar tarafından ezilmesini önlemek amacıyla kamyondan indi.

Sürücü araçtan inince kamyonun freni boşaldı
Kaplumbağayı eline alan Burhan İ, karşıdan karşıya geçirmek istedi.

Bu sırada park halinde duran ve freni boşalan kamyon, 300 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Kaza sırasında kamyonun içinde hiç kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.

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