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Yılmaz Vural'ın test sonucu belli oldu

Akhisarspor, cumartesi günü koronavirüse yakalandığı açıklanan teknik direktör Yılmaz Vural'a son yapılan testin sonucunun negatif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi. TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor, cuma günkü koronavirüs testleri pozitif çıkan Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun, bugünkü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Yeşil siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.

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