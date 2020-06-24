Benzine 12 kuruş zam! Araç sahiplerini üzecek haber

Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geldi.

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Benzinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 6.39 TL’den Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.46 TL’den satılıyor.

Benzin fiyatına pazartesi günü de 24 kuruş zam gelmişti.

EPGİS açıkladı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.