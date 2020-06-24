Emniyet Genel Müdürlüğü'nden baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin "Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklamada bulundu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı illerden araçlarıyla Ankara'ya gelen baro başkanlarının şehirlerarası karayolu üzerinde toplu olarak yürüyüş yapmak istediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şehirler arası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri ve il hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar kendilerine hatırlatılarak yürüyüşe müsaade edilmeyeceği; ancak gelmiş oldukları araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda kendilerine yardımcı olunacağı belirtilmiştir.

Yürüyüş polis tarafından engellenmedi

Buna rağmen yürüyüşü yapmak için ısrar eden ve bir süre şehirlerarası karayolunu trafiğe kapayan grup mevzuata uygun şekilde davranılmak suretiyle kenara çekilerek yolun trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu durum kamuoyunda bazı kesimler tarafından polisin yetkisini aştığı ve yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği şeklinde ifade edilmiştir. Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."