Uzmandan YKS heyecanı yaşayanlara tüyolar: Son 3 günü sağlıklı ve sakin geçirin

Pedagog Hakan Şahintürk, tüm Türkiye’de hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sınav zamanında öğrencilerin en başarılı oldukları testlerden başlamaları gerektiğini söyleyerek sınav gecesi uyku problemi yaşayanların kitap okumasını önerdi. Şahintürk'ün bir diğer önerisi ise son 3 günü sağlıklı ve sakin geçirmek oldu.

Abone ol

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı‘nın (2020-YKS) oturumları şöyle: 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

"Son gün çözmekte zorlanılan sorular çözülmeli"

Pedagog Hakan Şahintürk, “Öğrenci aileleri ve öğrenciler, son 3 ayda zor bir süreçten geçti. Hem psikolojik, hem akademik hem de duygusal anlamda çok zorlandılar. Merkezi sınavların ilki geçtiğimiz hafta yapıldı. Liselere giriş sınavı, bu hafta ise yaklaşık 2 milyon 433 bin öğrencinin katılacağı üniversiteye giriş sınavı yapılacak. Bu sınava katılacak öğrencilerimizin yapacakları konusunda son 3 günle ilgili tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öğrencilerimiz bana genellikle şöyle bir soru soruyorlar; ‘Hocam, son gün de ders çalışalım mı?’ Evet, ders çalışabilirsiniz ama çok yoğun bir şekilde değil. Yeni konu öğrenme noktasında değil, hep sıkıntı yaşadığınız, çözmekte zorlandığını soruları tekrar edebilirsiniz” dedi.

“Son 3 günü sağlıklı ve sakin geçirsinler”

Sınava 3 gün kaldığını ve adayların bu süreci sakin ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri gerektiğini kaydeden Pedagog Şahintürk, “Bununla beraber, tüm aile ve öğrenciler son 3 günü çok sağlıklı ve sakin geçirmekle ilgili tedbirler almak zorundalar. Ailelere önemli görevler düşüyor. Ebeveynlerin sakin kalmakla ilgili net ve samimi davranmaları gerekiyor. Ve onlara istemedikleri zaman sınavla ilgili konuşma yapmamaları gerekiyor. Benim ailelere önerim; özellikle eylemleri ile söylemleri arasında tutarlılık olması gerekiyor. Kendi heyecanlarını çocuklara doğru yansıtmaları gerekiyor. Çünkü çocuklarımız gerçekten çok heyecanlılar” diye konuştu.

“Sınav gecesi kitap okuyabilirler”

Sınav gecesi stres nedeniyle adayların uyku problemi yaşamalarının normal olduğunu ve süreci kitap okuyarak geçirebileceklerini söyleyen Şahintürk, “Gelelim sınav gecesine. Hep yaşanan sorunlardan bir tanesi o geceki uyku sorunu. Benim arkadaşlara bu konuda önerim, o gece uyuyamayan arkadaşlarımız sevdikleri bir kitabı ya da yarım bıraktıkları bir kitabı alarak okusunlar. Okumak uykuyu en kolay getiren eylemdir arkadaşlar. O yüzden kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Sınav sabahına gelince; anne ve babaların çocuklarına abartmadan güzel bir kahvaltı hazırlamalarını ve sınav salonuna bir ebeveynin gitmesini öneriyorum. Çünkü, önlemler bunu gerektiriyor. Sınav salonuna gidebiliyorlarsa son 3 gün içerisinde ziyaret etsinler” şeklinde konuştu.

“Başarılı oldukları testlerden başlasınlar”

Son olarak üniversite adaylarına, sınava başarılı oldukları testlerden başlama önerisinde bulunan Şahintürk, “Çok önemli bir öneride daha bulunmak istiyorum. Eski soruları mutlaka çözmüşlerdir. Son 3 yılın sorularını bu son 3 günde deneme sınavı halinde çözmelerini öneriyorum. Evde kendilerine zaman versinler. Sınav zamanında ise arkadaşlarımın en başarılı oldukları testlerden başlamalarını öneriyorum. Bu hem özgüvenlerini arttıracak hem de başarı oranını arttıracaktır” dedi.