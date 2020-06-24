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Sakarya'da eline aldığı tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da belirtilene göre; polis olan babasının beylik tabancasını başına dayayıp kendisine sıkan 23 yaşındaki genç, kanlar içinde yere yığıldı. Silahtan çıkan merminin şiddetiyle kafatasının delindiği belirtilen S.S.'nin sağlık durumu ağır.

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Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Öğretmen Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte yaşayan S.S., evde yalnız olduğu sırada polis memuru olan babasına ait beylik tabancasını alarak başına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyarak eve gelen kardeş, S.S.'yi kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

Merminin kafatasını delip geçtiği aktarıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Merminin kafatasını delip geçtiği öğrenilen gencin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, durumu gören çevre sakinleri ise olayın nasıl olup bittiğini meraklı gözlerle izlerken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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