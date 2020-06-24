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Anayasa Mahkemesi Af Yasası ve HDP'lilerin vekilliğini görüşecek

Anayasa Mahkemesi kamuoyunda 'af yasası' olarak olarak bilinen İnfaz Yasası düzenlemesini gündemine aldı... AYM'nin yasasının kapsamını genişletip genişletmeyeceği merak konusu oldu...

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Anayasa Mahkemesi, üç kritik düzenlemeyi gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, son infaz yasasının iptali istemi ile şehirlerası yollarda gösteri yasağı düzenlemelerinin iptal istemini görüşecek. AYM ayrıca vekillikleri düşürülen 2 HDP'li ismin itirazını da karara bağlayacak. Üç başlık da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda yarın ele alınacak.

Habertürk'ten Fezvi Çakır'ın haberine göre nisan ayında Meclis’te kabul edilen infaz düzenlemesi ile binlerce mahkum cezaevlerinden erken tahliye ya da izin kullandırılarak serbest bırakıldı. Ancak düzenlemenin bazı suçlarla sınırlı tutulması muhalefetin tepkisini çekti. CHP düzenlemenin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek mahkeme başvuruyu gündemine aldı. Yasanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği AYM’nin vereceği karar ile belli olacak.

Şehirlerarası yollarda gösteri yasağı

AYM, son baro başkaları eyleminde de gündeme gelen şehirlerarası yollarda gösteri yapılmasını yasaklayan düzenlemenin iptal istemini de gündeme aldı...Manisa İdare Mahkemesi, Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan “şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. Yüksek Mahkeme iptal istemini esastan karara bağlayacak. Bir iptal kararı verilmesi durumunda şehirlerarası yollarda gösteri yasağı kalkacak.

HDP'li Güven ve Farisoğullarının vekilliklerinin düşürülmesi

AYM’nin bir diğer kritik gündemi ise siyasete ilişkin olacak. HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları’nın vekillerinin düşürülmesinin iptal istemi de yüksek mahkeme tarafından karara bağlanacak.

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