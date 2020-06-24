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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Haritaları yırtıp atıyor Libya'da tarih yazıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle, oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Libya’nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Libyalı kardeşlerimizi en güçlü şekilde destekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

1 Temmuz itibarıyla açık hava fuarlarını başlatıyor; ticaret ve ihracata bir hareket alanı daha açıyoruz.

Doğu Akdeniz’de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya’da tarih yazıyoruz.

"Şehirler darbecilerin elinden alınınca ses vermeye başladılar' 

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur.

Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar.

Darbeciler bilmelidir ki Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır.

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