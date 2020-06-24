İngiltere Türkiye'den dönen vatandaşlarına karantina uygulamasını kaldırıyor

İNGİLTERE, vatandaşlarının Türkiye'ye ziyareti sonrası 14 gün karantina uygulamasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Adı açıklanmayan bir hükümet yetkilisi 100 bin kişiye düşen vaka sayısına bağlı olarak, dönüşte karantina uygulanacak ülkelerin listesinin değişebileceğini, programın "Çekirdek Akdeniz ülkeleri" ve Orta Avrupa'daki bazı ülkeleri kapsamasının planlandığını aktardı.

Abone ol

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, İngiliz hükümetinin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi ülkeye tatile gidenlerin dönüşlerinde kendilerini iki hafta süreyle karantinaya alma kuralını kaldırmaya hazırlandığını duyurdu.

Pazartesi'den önce durumun netleşmesi bekleniyor

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazete, bu konudaki kararın, turizm sektörüne zaman tanımak için, hükümetin karantina programını gözden geçireceği pazartesi gününden önce açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

Hava köprüsü kurulacak

Guardian, İngiltere ile tatil merkezleri arasında kurulacak “hava köprüsünün” Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Avusturya ve Almanya’yı kapsayacağını yazdı.

Listenin, enfeksiyon oranının İngiliz vatandaşlarının tatil dönüşü 14 gün kendilerini karantinaya almasını gerektirmeyecek kadar düşük olması kriterine göre hazırlandığı belirtiliyor.

Adı açıklanmayan bir hükümet yetkilisi 100 bin kişiye düşen vaka sayısına bağlı olarak listenin değişebileceğini, programın “Çekirdek Akdeniz ülkeleri” ve Orta Avrupa’daki bazı ülkelerini kapsamasının planlandığını söyledi.

29 Haziran'a kadar gelenler kendileri karantinaya alıyor

29 Haziran’a kadar geçerli olan kurallar uyarınca İngiltere’ye gelenlerin kendilerini karantinaya almaları gerekiyor. Aralarında eski Başbakan Theresa May’in de bulunduğu bir grup milletvekili, karantina kuralını, İngiltere’nin kapılarını fiilen uluslararası seyahatlere kapatması anlamına geldiğini söyleyerek eleştirmişti.

Öte yandan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı “Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü imzalayan havalimanları arasına katıldı.

İstanbul Havalimanı protokol imzaladı

Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı EASA Direktörü Patrick Ky, İstanbul Havalimanı'nın Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzalamasına ilişkin; “Havacılık sektörü, doğası gereği uluslararası bir endüstridir. Kovid-19'un bu zamanlarında güvenli bir hava yolculuğu için tüm tarafların virüsün yayılmasını durdurmaya yönelik adımlar atması önem arz etmektedir. İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa bölgesinin önemli bir aktarma merkezi olarak, protokolümüzü imzalaması ve yönergelerimizde belirtilen önlemleri uygulama sözü vermesi bizi çok memnun etmiştir.”ifadelerini kullandı.