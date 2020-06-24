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Çin'de 10 bira içip uyuyan adamın idrar kesesi patladı

ÇİN'de 40 yaşındaki adam 10 şişe bira içtikten sonra uyuyunca olanlar oldu. Belirtilene göre; orta yaşlı adamın idrar kesesinde yırtık meydana geldi. Hemen ameliyata alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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Zhuji Daily'nin aktardığına göre 'Hu' diye hitap edilen adam, ağır karın ağrısı çektiği gerekçesiyle Zhejiang'daki bir hastaneye gitti. Burada çekilen tomografide Hu'nun idrar kesesinin üç noktadan yırtıldığı görüldü.

Bağırsaklarının bir bölümü de...

Habere göre üst kısımda meydana gelen yırtılma bağırsakların bir bölümünün de idrar kesesine girmesine sebep oldu. Doktorlar, bu sebeple Hu'yu acil olarak ameliyata aldı. 40 yaşındaki adamın ameliyatının iyi geçtiği ve durumunun stabil olduğu belirtildi. 

Zhejiang'daki hastaneler mesane patlamalarının nadir olduğunu ama yılda ortalama bir tane böyle vaka gördüklerini aktardı.

"İdrar kesesinde yırtığa yol açabilir"

Ürolog Dr. Bradley Gill, Live Science'a yaptığı açıklamalarda, "Alkol aldığımızda vücudumuz normalden daha fazla idrar üretir. Bu mesanenin dolmasına yol açar. Sarhoş bir kişi mesanenin dolduğunu biraz geç farkedebilir. Bu, idrar kesesinde yırtığa yol açabilir" dedi.

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