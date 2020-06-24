Kısa çalışma devam edecek! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü sürprizi
Koronavirüs salgını sebebiyle 3 ay uygulanan kısa çalışma ödeneği uzatılacak. Kısa çalışma ile birlikte 25 yaş altı ile 50 yaş üzerine de esnek çalışma imkanı sağlanacak.
Çalışma hayatı için çok önemli değişiklikler öngören istihdam kalkanı paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Koronavirüsün çalışma hayatına etkilerinin azaltılması ile birlikte işgücü piyasasının esnekleştirilmesine yönelik iki önemli düzenleme de pakette yer alacak. Bu düzenlemeler bu zor dönemlerde işsizliğin azaltılması için etkili olabilir.
Bu dönemde atılan en önemli adım koronavirüsün zorlayıcı neden olarak kabul edilmesi ve işverenlerin kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti beklenmeksizin değerlendirilmesiydi. Bu sayede pek çok işyeri kısa çalışmaya gitti ve iş sözleşmelerinin devamı sağlandı.
Kısa çalışmada yeni dönem
Haziran sonu itibarıyla kısa çalışmadan faydalanma süresi doluyor. İstihdam kalkanı paketindeki düzenlemeyle kısa çalışmanın mevcut şekliyle devam edeceği yönünde bilgiler ediniliyor.
Mevcut düzenlemeye ilave olarak sektör bazlı değerlendirmelerin olabileceği, özellikle turizm sektörüne yönelik olarak yeni düzenlemelerin yapılabileceği konuşuluyor. Kapalı işyerlerinin kısa çalışmadan faydalanma süresinin uzatılacağı, sektör bazlı olarak da yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor.