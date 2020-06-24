İstanbul'da konut satışı azaldı fiyatlar arttı! En çok talep gören ilçeler

İSTANBUL’da, Mayıs ayında 7 bin 640 konut satıldı. Konut satışları Nisan ayına göre yüzde 25 artarken, bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 55,8 azaldı. Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 65,4, ikinci elde ise yüzde 48,7 azalış kaydedildi. Bir önceki yıla göre konut satışı en fazla düşen ilçe Zeytinburnu olurken, hiçbir ilçede artış görülmedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Haziran 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Mayıs ayında gerçekleşen işlemler,

rakamlara şöyle yansıdı:



Mayıs ayında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 55,8 azalırken, Nisan ayına göre yüzde 25 arttı İstanbul’da 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 55,8 azalarak 7 bin 640; Türkiye’de yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde İstanbul’un payı bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak yüzde 15 oldu. Bir önceki aya göre baktığımızda ise İstanbul’da satılan toplam konut sayısı yüzde 25 arttı.



Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 65,4 azaldı

Mayıs ayında, 2 bin 546 sıfır konut, 5 bin 94 ikinci el konut satıldı. Konut satışlarının yüzde 33,3’ü sıfır konut, yüzde 66,7’si ise ikinci el konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,4, ikinci

elde ise yüzde 48,7 azaldı. İstanbul’da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı yüzde 25,9 artarken, satılan ikinci el konut sayısı yüzde 24,5 arttı.



Mayıs ayında 2 bin 570 konut ipotekli olarak satıldı

Mayıs ayında konut kredisi kullanılarak 2 bin 570 konut satın alındı. Konut kredisi ile alınan konutların toplam konut satışları içindeki payı ise bir önceki yıla göre artarken, Nisan ayına göre azalarak yüzde 33,6 olarak

gerçekleşti.



Konut satışı en fazla düşen ilçe, Zeytinburnu

Covid 19 salgını sonrası Mayıs ayında konut satışlarındaki en yüksek azalış oranı bir önceki yıl aynı aya göre bakıldığında Avrupa yakasında yüzde 81 ile Zeytinburnu’nda; Anadolu yakasında ise yüzde 70 ile Ataşehir ’de

yaşandı. Satışların düşmesinin etkilerinin en az yaşandığı ilçeler ise Beylikdüzü, Çekmeköy ve Pendik oldu. Mayıs ayında bir önceki aya göre bakıldığında ise sadece altı ilçede satışlar azalırken diğer tüm ilçelerde satışlar arttı.

Nisan ayına göre satışların en çok arttığı ilçeler ise sırasıyla; Beşiktaş, Beylikdüzü ve Beykoz oldu.



Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 75,6 azaldı

Mayıs ayında, Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 49,2’si İstanbul’da gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara yapılan konut satışları yüzde 75,6 azalarak 423 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre ise yüzde 13,1 arttı.



Konut fiyatları hem İstanbul’da hem de Türkiye’de arttı

2020 Nisan ayında ortalama konut metrekare fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 13,5, Mart ayına göre ise yüzde 0,6 artarak 5 bin 256 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde de

ortalama konut metrekare fiyatları artarak 3 bin 143 TL’yu ulaştı.