Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan çok samimi FETÖ açıklamaları! Saflığımıza bak

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, terör örgütü FETÖ'nün geçmişte yaptığı soru hırsızlığına ilişkin çok samimi açıklamalarda bulundu. Özcan, dönemin FETÖ'cü savcıları ile arasında geçen çarpıcı diyalogları paylaştı.

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ÖSYM’nin kullandığı ve kullanmak için beklettiği bütün soruları aldılar” diyen Eski Yükseköğretim Kurumu Başkanı Özcan, dönemin FETÖ'cü savcılarının soruları kendisinden nasıl aldığını anlattı.

İşte Özcan'ın katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları;

”Savcı Şadan Sakınan geldi, benden dataların depolanması için ekstra hard disk istedi. 1 terabayt disk verdim. Geçti bir tane daha hard disk istedi. 'Hayırdır, ne yapacaksınız bu hard diski, sorular 10 megabayt tutmaz' dedim. Sakınan, ‘Biz geriye dönük arama yapacağız. Bütün sınavları alacağım’ dedi. 4 terabayt disk verdim, 5’inci hard diskte tamam dedim artık. Siz bütün soruları alıyorsunuz, bu çalınan sorularla alakalı değil dedim.

'Saflığımıza bak, bir terabayt hard diske dünyalar sığar'