AK Parti'den gıda güvenliği için yasa teklifi! Büyük cezalar yolda

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, gıda güvenliği teklifinde taklit ve tağşiş ürünlerde para cezasının artırılması öngörülüyor.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Muş, "Tarım arazisinin amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek" dedi.

Muş, ''Tarım arazisine izinsiz yapıya büyük ceza yolda. Amacımız tarım arazilerinin korunmasını sağlamak. Taklit ve tağşiş ile ilgili cezaları artırıyoruz. İlgili cezalar 500 bin TL'ye kadar çıkarılacak.'' dedi.

Tunç Soyer'in bayrak ve para açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bayrak ve para açıklamasıyla ilgili konuşan Muş, ''Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz." dedi.

Tarım arazileri

Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Barolar için yapılacak teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, barolar için yapılacak teklife dair detayların kısa zamanda açıklanacağını aktardı.