Bakan Ersoy açıkladı! Havalimanlarına koronavirüs test merkezleri açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Ersoy, Yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Covid-19 test merkezleri açılacağını söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA Editör Masası toplantısında gündeme ve turizmde normalleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Ersoy özetle şunları söyledi;

"Antalya'da geçen hafta sonu büyükelçileri ve basın mensuplarını ağırladık. Sorular sordular. Gözlemler sırasında sertifikasyon uygulaması beklentilerimizin çok üzerinde. Bizim ülkelerimizde de bu tarz sertifikasyon programları gerekli destek olur musunuz? diyen büyükelçiler oldu. Covid-19 önlemleri bakımından Türkiye, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke.

Karekodu telefonunuza okuttuğunuzda sertifikalı tesisler hakkında her şeyi görüyorsunuz. En disiplinli ve en şeffaflı tesisler. Tur operatörlerine diyoruzki mümkünse sadece sertifikalı yerleri satın sadece.

Yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Covid-19 test merkezleri açılacak."