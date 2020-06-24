Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Galatasaray'daki yardımcılık görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman gelecek.

Abone ol

Galatasaray'da Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Riera'nın geleceği konuşuluyordu. Ancak bu ismin Ayhan Akman olması kesinleşti.

Terim'in yeni yardımcısı olacak

Ayhan Akman yeni sezonda Levent Şahin'le birlikte Fatih Terim'in yardımcısı olacak. Şu an Gaziantep FK'da sportif direktörlük yapan Fatih İbradı da Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamıştı

Ayhan Akman, daha önce Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti.