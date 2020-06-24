Rusya'dan önemki S-400 açıklaması: Türkiye isterse anlaşma yaparız

RUSYA Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, hava savunma sistemi S-400 sevkiyatı ile ilgili Türkiye ile bu yıl ek bir anlaşma yapabileceklerini dile getirdi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, talep gelmesi halinde Rusya'nın Türkiye ile bu yıl S-400 sevkiyatına yönelik ek bir anlaşma daha imzalayabileceğini, Ankara'nın ek sevkiyat talep etme hakkının da bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'nin böyle bir hakkı var'

Gazetecilere konuşan Borisov, Türkiye'ye yıl sonuna kadar daha fazla S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması olasılığının ne kadar olduğu sorusunu cevapladı. Borisov, "Böyle bir hakları var, isteklerini belirtirlerse, imzalarız" ifadelerini kullandı.