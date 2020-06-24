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İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İstanbul Müftülüğü iş birliği yapacak

Anadolu Ajansı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İstanbul Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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Üniversiteden yapılan açıklamada, lisans ve lisansüstü programlar açma, akademik kadroyu kurma, eğitim ve araştırmaların sonuçlarını topluma mal etme çabaları sürerken, sosyal ilişkiler, sosyalleşme, sağlıklı yaşam, fiziki gelişim, kişilik ve karakter gelişimi, küresel bilinç ve değerler konusundaki faaliyetlerin de devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile "Gönüllülük" protokolü imzalandığı anımsatılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığıyla da ortaokul öğrencilerine yönelik bazı ortaöğretim okul müdürlükleriyle eğitim ve yardımlaşma, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile öğrenci destek iş birliği, Ümraniye Ceza İnfaz Kurumu ile tutukluları kapsayan eğitim çalışmalarına ilişkin protokoller yapıldığı aktarıldı. 

Açıklamada, Kovid-19 salgınının da getirdiği bir gündemde, öğrencilerin kaygıdan uzaklaştırılması ve daha sağlıklı bir yaşam ortamı için Gençlik Merkezi'nin faaliyete geçirileceği belirtilerek, bu merkezin, koronavirüsün ortaya çıkardığı yeni süreçte, öğrencilerin ihtiyacı olan bilgilenme, uygulama ve yönlendirmelerin yapılacağı, moral ve motivasyonun üst seviyede tutulması için çeşitli faaliyetlerin yürütüleceği bir ortam haline getirileceği kaydedildi.

Bu kapsamda İstanbul Müftülüğü ile öğrenciler ve personelin ihtiyaç duyduğu bireysel mentorlüğün gerektirdiği katkı süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında iş birliği yapıldığı anlatılan açıklamada, protokolün Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı arasında imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çelik, üniversitenin entegre şekilde topluma hizmet etme misyonu doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi çeşitli kurumlarla iş birliği çerçevesinde bazı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bu kapsamda İstanbul Müftülüğüyle de hem öğrencilerimizin hem de idari ve akademik kadrolarımızın ihtiyacı olacak bazı hizmetlerde beraber olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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