Sivas'ta 75 yaşındaki sürücü bir kişiyi ölüme götürdü

SİVAS’ta direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü. O otomobilde bulunan Sariye Yeşilyurt hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Suşehri ilçesi Sivas-Suşehri karayolu Aşağısarıca köyü yol ayrımında meydana geldi.

Kazada, Mürsel Yeşilyurt (75) yönetimindeki 74 AJ 309 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Sariye Yeşilyurt olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü ve diğer bir yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkartılarak Suşehri Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.