BIST 115.339
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 389,53
HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray önündeki göstericilere 'şımarık' yakıştırması

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışan göstericileri, "birçoğu zengin ve şımarık insanlar" olarak niteledi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinde inşası devam eden Meksika sınırı duvarı ziyaretinin ardından, Phoenix kentinde gençlere hitap etti.

Ülkedeki gösterilerde çeşitli kişilerin heykellerinin yanı sıra en son Beyaz Saray önündeki Jackson'ın heykelinin hedef alınmasına tepki gösteren Trump, "Bunların birçoğu, zengin ve şımarık insanlar. Birçoğu o heykellerdeki kişileri tanımıyor bile." dedi.

Heykel ve anıtlara saldıran kişilere hoşgörü gösterilmeyeceğini belirterek "10 yıl hapis, bence uzun bir süre." ifadesini kullandı.

Demokrat kesimin, ülkedeki polis şiddetine tepki olarak polis teşkilatlarının dağıtılması ya da fonlarının kesilmesi önerilerine de karşı çıkan Trump, "Demokratların 'polise fonu kesin' sözlerini duyunca, 'tamam seçimleri ben kazandım' dedim." diye konuştu.

Uzaktan oylamaya karşı çıktı

Öte yandan Trump, ülkede yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde "uzaktan oylama" tartışmalarıyla ilgili, Demokratların virüsü, seçimde "hile yapmak için" kullandığını öne sürdü.

"Uzaktan oylama" sisteminde birçok aksaklık bulunduğunu, seçime kadarki sürede bunların giderilmesinin imkansız olduğunu belirten Trump, "Uzaktan oylama kullanılırsa, bunun tarihimizde en çok yolsuzluğa sahne olan seçim olacağını düşünüyorum. Bunun olmasına izin veremeyiz." dedi.

Çin virüsü olarak adlandırabiliriz

Öte yandan Covid-19 salgınının, ekonominin en iyi olduğunu dönemde, Çin'den geldiğini belirten Trump, "Bu virüse birçok isim verilebilir. Covid-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19’un ne olduğunu söyleyebilir mi? Bu bir isim değil. Bunu Çin virüsü olarak adlandırabiliriz. Kung Flu diyebiliriz, Wuhan virüsü diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar dar banta sıkıştı! Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kitlendi
Erdoğan Macron'u nasıl ağlattı? İşte Türkiye'nin Libya'daki gücü
Hakkari'den acı haber geldi! İran tarafından açılan ateşle bir asker şehit oldu
Koronavirüste hedef kitle kuralları ihlal eden gençler
Ekrem İmamoğlu 'tedbir aldınız mı?' diye soran CNN Türk muhabirine böyle yanıt verdi
Kırklareli'nde skandal! Başhekim kadın doktora muayene odasında tecavüz etti
ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de akrabasıyla kavga ederken kalp krizine yakalandı
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem 140 artçı sarsıntı oldu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
Fenerbahçe ve Galatasaray Mandzukic için kapışıyor
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim belli oldu
Kırklareli nitelikli lise taban puanları 2019 lise yeni yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar