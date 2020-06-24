Erdoğan Macron'u nasıl ağlattı? İşte Türkiye'nin Libya'daki gücü

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Türkiye'nin Libya'daki gücünden bahsederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u nasıl ağlattığını bugünkü köşesine taşıdı.

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Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Türkiye ile Fransa arasında yaşanan 'Akdeniz' gerilimi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u nasıl kudurttuğunu anlattığı bugünkü köşesine şu ifadeleri kullandı; "Geçtiğimiz hafta Fransız fırkateyni, Türk savaş gemilerinin korumasında Akdeniz'de seyreden bir gemiye araştırma yapmak amacıyla çıkmak istediler. Fransızlar önce uyarıldı. Söz konusu geminin Türkiye Cumhuriyeti Devleti korumasında olduğu bildirildi. Fransızlar vazgeçmeyince, Türk savaş gemileri Fransız fırkateynine üç kez radar kilidi attı. Yani "daha ileri giderseniz, vuracağız" mesajı verildi.

''Macron ağlamasın da kim ağlasın?"

Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u kudurtan da bu oldu. Akdeniz'de eskisi gibi at koşturdukları günler bitti. Afrika'daki rant kapıları da Türkiye nüfuzu altına giriyor. Macron ağlamasın da kim ağlasın?" ifadelerini kullandı.

"Libya'da tarih yazıyoruz''

Hilal Kaplan, Fransa'nın asırlardır Afrika kıtasını sömürdüğünü, sömürgelerinden giderken bile orada resmi ve eğitim dilinin Fransızca olmasını şart koştuğunu belirterek, "Libya'da tarih yazıyoruz. IMF'nin ayağına giden CHP'li Faik Öztrak gibiler, Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladığımız Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın neden gittiğini merak edeceğine, biraz da Macron ve avaneleri neden Türkiye'ye saldırıyor, ona baksın." diye yazdı.

Macron çıldırmış

Macron şöyle buyurmuş: "Türkiye, Libya açıklarında yedi gemi konuşlandırdı ve silah ambargosunu ihlal ediyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi kabul edilemez, hoş görülemez. NATO'da görüşmeler yapacağız."

"Libya'nın sultanı Erdoğan oldu''

Fransız Le Figaro ile Le Monde gazetelerinden alınan şu cümleler aslında Fransa'nın karın ağrısını daha net özetliyor: "Libya'nın sultanı Erdoğan oldu. Hafter, bu zamana dek kazandığı tüm toprakları kaybetti. Erdoğan, durumu tersine çevirip, kendini bu devletin geleceğine karar verecek konuma getirdi. Darbeci Hafter, işgal ettiği tüm toprakları kaybetti. Türkiye ve Rusya, Libya'yı paylaştı. Bugün Avrupalılar, Ortadoğu'da yabancı iki yayılmacı gücün, Rusya ve Türkiye'nin gösterisini izliyor."

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