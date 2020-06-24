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Engelli maaşı alana kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Yaklaşık 13 milyon emekli tarafından bayramlarda verilen 1000 liralık bayram ikramiye ödemesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 yılında kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Peki kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 1000 liralık emekli ikramiyeleri engelli maaşı alan vatandaşlara da ödenecek mi?

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Emeklilere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi şu günlerde emeklilerin gündeminde. Pandemi döneminde erken ödenen Ramazan bayramı ikramiyeleri akıllara kurban bayramı ikramiyeleri de erken mi ödenecek sorusunu getirdi. 2020 yılında kurban bayramı 31 Temmuz'da başlıyor ve 3 Ağustos'ta sona eriyor. Bu sene kurban bayramı ikramiyelerinin 27-30 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. 1000 liralık bayram ikramiyesi hesaplara yatacak, banka şubelerinden alınmayacak.

Ayrıca engelli maaşı alan vatandaşlara 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

27-30 Temmuz tarihleri arasında

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

2 farklı formül
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Bin 225 lira TL

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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