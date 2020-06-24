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Çaykur Rizespor'dan ters köşe! Oğulcan Çağlayan Karadeniz ekibinde

Galatasaray'ın temas halinde olduğu Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'la 1 yıllık sözleşme yeniledi.

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Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek
taraflı opsiyon kullanarak 1 yıl daha uzattığını TFF'ye bildirdi.

Oğulcan Çağlayan'ın adı son günlerde Galatasaray ile anılıyordu.
Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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