Çaykur Rizespor'dan ters köşe! Oğulcan Çağlayan Karadeniz ekibinde
Galatasaray'ın temas halinde olduğu Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'la 1 yıllık sözleşme yeniledi.Abone ol
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek
taraflı opsiyon kullanarak 1 yıl daha uzattığını TFF'ye bildirdi.
Oğulcan Çağlayan'ın adı son günlerde Galatasaray ile anılıyordu.
Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
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