BIST 115.339
DOLAR 6,85
EURO 7,75
ALTIN 389,40
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK'lı 6 teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda; Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 6 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Şentop'tan Macron'a sert tepki
Baro başkanları Metin Feyzioğlu'nu neden dışladı?
Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacak
DSÖ'den korkutan haber: Koronavirüs salgını büyüyor
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (23 Haziran 2020)
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca'dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı
Merih Demiral'dan geri dönüş sinyali
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
Ordu'da 20 yaşındaki gence kene yapıştı bacağında böyle görüntülendi
Kırklareli nitelikli lise taban puanları 2019 lise yeni yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar