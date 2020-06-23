Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duyuruya göre; yarından itibaren maske ve mesafeye dikkat edilerek camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacak.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camilerde cemaatle namaz kılınmasıyla ilgili alınan kısıtlama kararının kaldırıldığını açıkladı.

Erbaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin."