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Mustafa Şentop'tan Macron'a sert tepki

Meclis Başkanı Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Şentop, "Macron’un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasî acziyetin tezahürüdür" ifadelerini kullandı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Macron'a 'Darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçme' çağrısı yapan Şentop, "Macron’un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasî acziyetin tezahürüdür" ifadelerini kullandı. Şentop'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: 

Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermektedir

"Fransa CB Macron’un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir. Üstelik bu iddialar, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermektedir.

Türkiye’nin Libya’daki inisiyatifi, uluslararası hukuka ve bölgesel barış amacına dayanmaktadır.

Eğer Macron iddia ettiği gibi Libya’da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter’i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir.

Küresel salgınla mücadele başta olmak üzere bir çok alanda vatandaşları tarafından başarısız bulunan Macron’un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasî acziyetin tezahürüdür.

Macron’a düşen, Türkiye’nin konumunu doğru okumak ve buna uygun davranmaktır."

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