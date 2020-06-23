Devlet Bahçeli'den AYM'nin 50 bin liralık 'Selahattin Demirtaş' kararına tepki
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM'nin HDP eski Genel Başkanı Selahattin ile ilgili verdiği son karara ateş püskürdü. Bahçeli, "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır.' dedi.Abone ol
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş için ''hak ihlali'' ve ''50 bin lira tazminat'' kararı verdi. Karar sosyal medya hesabından tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, ''Terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır'' ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin ayrıca tutuklu Mümtazer Türköne ile ilgili bir çağrısı oldu.
Bahçeli'nin o tepkisi
En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 23, 2020
Mümtazer Türköne çağrısı
Bahçeli, FETÖ’den tutuklu Mümtaz’er Türköne’nin yeniden yargılanması gerektiğini belirtti.
Bahçeli şunları söyledi;
Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne’nin şehadetinin 41.yıldönümüdür. 23 Haziran 1979’da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz’er Türköne ise cezaevindedir. Mümtaz’er Türköne’yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 23, 2020
Bahçeli şöyle devam etti;
Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz’er Türköne’nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtaz’er Türköne’nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır.
AYM'NİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI
Anayasa Mahkemesi (AYM), terör soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu değerlendirdi. AYM, Demirtaş'ın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Demirtaş’a bu gerekçe ile 50 bin lira tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. Kararın bir örneği, Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.