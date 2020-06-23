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Barış Pınarı bölgesinde sivillere alçak saldırı!

Anadolu Ajansı

Son dakika gelişmesine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin en az 5 kişiyi katlettiğini 12 sivilin ise yaralandığını bildirdi.

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Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili yaraladı.

''998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi''
22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.''

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