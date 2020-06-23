Akar ve Soylu'ya suikast planı davası! İstenen cezalar belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 kişi hakkında istenen cezalar belli oldu.

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Savcı, Sonay B'nin ağırlaştırılmış müebbet hapse, diğer sanıkların ise 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sonay B. ile kaldığı cezaevinden, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö. ile ise bulundukları ilden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Farklı noktalara bomba yerleştirdi

Savcı, sanık Sonay B'nin, polise kendisinin teslim olarak Bakanlar Akar ve Soylu'ya yönelik PKK'dan talimat aldığını ve farklı tarihlerde farklı noktalara bomba yerleştirdiğini itiraf ettiğini dile getirdi. Sonay B'nin, sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığı ve yapılan araştırmalarda örgütte kod isim kullanarak kırsal yapılanmada görev aldığının tespit edildiğini aktaran savcı, soruşturma aşamasında ise 263 teröristi teşhis ettiğini kaydetti.

"İcrai bir faaliyette bulunmadı"

Toplanan deliller kapsamında savcı, Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına yönelik icrai bir faaliyette bulunmadığını belirttiği Sonay B'nin bu suçlama yönünden beraatine, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Mahkeme kararını verdi

Mütalaada, Türkiye'ye geldikten sonra bir süre Sonay B'nin evinde barınmasını sağlayan Süleyman A. ile eylemden sonra tekrar kırsala dönmesini sağlayacağı belirtilen Levent Ö'nün ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Sonay B, örgütten kaçmak için suikast planını ve sahte kimlikleri almayı kabul ettiğini, Türkiye'ye geldikten sonra da polise teslim olduğunu hatırlatarak suçsuz olduğunu savundu.

Diğer sanıklar ise savunma için süre verilmesini talep etti. Sanık avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Mahkeme, sanıkların savunma için süre verilmesi taleplerinin kabulüne ve Sonay B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.