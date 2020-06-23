İstanbul felaketi yaşadı! Hortum dolu sağanak etkili oldu
İSTANBUL'u vuran dolu ve şiddetli yağmur hayatı durdurdu. Çatalca'da dev hortum görüldü, aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ederken bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur hayatı felç etti. Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış bir çok ilçede su baskınlarına yol açtı. Bazı ilçelerde dolu yağışı görülürken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Önce süper hücre bulutu sonra hortum
İstanbul'un süper hücre bulutunun etkisine girmesiyle birlikte kent çapında sağanak ve dolu yağışı gerçekleşti. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu.
Hortumun şok görüntüleri
Doluyu gören halıyla koşturdu
İstanbul daha önce yaşadığı dolu felaketini unutabilmiş değil. Bugün bastıran dolu yağışı da herkesi alarma geçirdi. Halıyı kilimi kapan aracının üstünü örtmeye koştu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan dolu felaketinde çok sayıda araç hasar görmüştü.
Beşiktaş'ta yollar göle döndü
Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.