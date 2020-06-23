İstanbul felaketi yaşadı! Hortum dolu sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur hayatı felç etti. Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış bir çok ilçede su baskınlarına yol açtı. Bazı ilçelerde dolu yağışı görülürken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.