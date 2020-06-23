Mersin'de 17 yaşındaki nişanlı kızın 'Selfie' merakı kanlı bitti

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki akrabalarının yanına gelen İ.K., (17) fotoğraf çektirmek istediği tüfeğin ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

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Olay, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi 21 nolu iş yerinde meydana geldi.

Saçma başına isabet etti...

İddiaya göre, Adana’dan dayısı Z.P.(32) adlı kişinin iş yerine gelen nişanlı genç kız İ.K., burada bulunan tüfekle fotoğraf çekmek istedi. Fotoğraf çekimi sırasında tüfeğin patlamasıyla İ.K. kanlar içinde yere yığıldı. Kafasından yaralanan İ.K. dayısı tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İ.K.’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Dayı ile teyze gözaltına alındı

Olayla ilgili kızın dayısı Z.P. ile teyzesi S.P. gözaltına alındı. Teyze S.P. ifadesinde yeğeninin tüfekle fotoğraf çekmek isterken elindeki silahın patladığını söylediği öğrenildi.

Akılalmaz olayla ilgili soruşturma devam ediyor.