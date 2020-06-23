Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Beni derinden sarsan olay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı baro başkanlarını yürüyüşüne destek çıkmadığı için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na tepki göstererek. "Beni derinden sarsan olay ise TBB Başkanı'nın takındığı tutum, en başta adaleti onun savunması gerek." dedi

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Çoklu baro sistemini öngören yasal düzenleme çalışmasına tepki olarak bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.

En başta adaleti onun savunması gerek

İktidara açıktan cephe almadığı için muhalefetin tepkisini çeken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kılıçdaroğlu'nun hedefindeydi. Baroların yürüyüşüne değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Biz de Adalet Yürüyüşü düzenledik. Adalet aradığımızı tüm dünyaya duyurduk. Onlar da ahlakın kırıntısı yok. Konuşma onu rahatsız ediyorsa söylediği bir şey var 'Ezin'. Halkı baskılayamazsınız. Barolar da hak arıyorlar. Yürüyüş herkesin hakkıdır, silahsız ve saldırısız... Yürüyüş yapan avukatlar bir yere mi saldırdı, silahları mı vardı? Dünya böyle bir örnek görülmedi. Beni derinden sarsan olay ise TBB Başkanı'nın takındığı tutum, en başta adaleti onun savunması gerek.

Soylu'ya özür dile çağrısı

Kılıçdaroğlu, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı bir yazısında AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun özel hayatına çirkin imalarda bulunan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e sahip çıktı.

"Öztürk'ün yazdığı her haber doğrudur"

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin tartışılacak açıklamalarda bulundu:

"Saygı Öztürk'ü hepimiz biliriz. Değişik gazetelerde çalışan, öğrendiği haberi doğrulatmak için pek çok kanaldan zorlayan bir gazetecidir. İçişleri Bakanı koltuğuna yakışmayacak bir şekilde Saygı Öztürk'ü suçladı. Öztürk'ün yazdığı her haber doğrudur. Bugüne kadar Saygı Öztürk bütün haberlerinin arkasında durmuştur. Haber ne?

Trabzon çalkalanıyor bundan ötürü. Bir kişi belediye işçi kadrosuyla giriyor. İşçi kadrosuyla girdiğinde devlet memuru olması gerek bunun için de KPSS'ye girmesi gerek. Bunu ne yapıyorlar? Meraklanma diyorlar. 'Seni özel kalem müdürü yapacağız' diyorlar. Sınava girdi mi? Hayır. Senin için çocuğun devlet memuru olmak için kursa gider, sınava girer. Bu beyefendinin güçlü bir torpili var. Karısından boşanıp AK Parti milletvekiliyle evleniyor. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı. İçişleri Bakanı'nın çıkıp Saygı Öztürk'ten özür dilemesi gerekiyor.

Soylu: "Bu yazı namussuzluktur" demişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur" diye tepki göstermişti.