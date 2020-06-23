Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.Abone ol
Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında heyecan giderek yükseliyor. Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
26 Haziran Cuma:
21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
27 Haziran Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Haziran Pazar:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan
18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
29 Haziran Pazartesi:
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya