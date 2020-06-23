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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında heyecan giderek yükseliyor.  Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

26 Haziran Cuma:
21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi:
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya

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