Ordu'da vicdansız koca 4 çocuğunun annesini öldürdü

ORDU'da eşiyle tartışma yaşayan Arif Kaşık, (36) 4 çocuk annesini mermilerin hedefi yaptı. Cani adam gözaltına alınırken Çilem Kaşık, (32) olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Cinayet olayı, dün akşam saatlerinde Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Arif Kaşık ile eşi Çilem Kaşık arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Arif Kaşık, 4 çocuk annesi Çilem Kaşık’ı tabanca ile vurdu.

Biri karakola diğeri morga gitti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Arif Kaşık ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.