Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 133 bin başvuru oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankalar Birliği Genel Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada salgına yönelik tedbirlerin ekonomiye pozitif yansıdığını belirterek, "Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz"

İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz. Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek.

Konut kredisine başvurusu 133 bini geçti

Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı.

Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz.

Bankalara "eski alışkanlıklardan kurtulun" çağrısı

Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz.

Kaynakları yerli üretimin finansmanına yönlendirin

Kaynakları daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına, istihdam oluşturucu alanlara yönlendirmemiz lazım.

Kaynaklarımızı en verimli nerede kullanılacaksa o alanlara yönlendirelim. Aldığınız kararlar sosyal, toplumsal refahı etkiliyor, bunun bilincinde olarak milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz.

Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 arttı

Haziran ayı ilk 21 günlük döneminde ihracatımız bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 24,6 artış gösterdi.

Merkez Bankası ve BDDK tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafında dolaşmak, rasyoyu tutturmak için etrafta dolaşan bazı kurumlar veya işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uyum sağlamaya çalışmamız ve düzenlemelerin ruhuna uygun hareket etmemiz lazım.