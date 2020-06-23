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Bir türlü hazmedemiyorlar! ABD'li senatörden Türkiye'ye yaptırım çağrısı

ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğine karşı yaptırım çağrısı yaptı..

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Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri, ABD'li Demokrat Senatörü Bob Menendez'i rahatsız etti.

Menendez, "Türkiye'nin, ABD'nin çıkarlarını tehdit edecek şekilde Doğu Akdeniz'deki saldırganlığında yükseliş olduğu" iddiasıyla Ankara'ya yaptırımlar uygulanması için çağrı yaptı.

"Türkiye, çıkarlarımızı tehdit ediyor''

Demokrat senatör, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdığı mektubunda, "ABD'nin Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail ile bağları Doğu Akdeniz'de istikrar için hayati önem taşıyor. Ancak son aylarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum ve Kıbrıslı ortaklarımıza yönelik saldırganlığı artırarak bölgesel istikrarı ve ABD'nin politik çıkarlarını tehdit ediyor." dedi.

"Türkiye Libya'ya askeri destek sağladı'' 

Türkiye destekli meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Libya'da darbeci Hafter'in elindeki stratejik yerleri geri almaya başladı.

Bu gelişmelerden de rahatsız olan Menendez, ocak ayından bu yana Türkiye'nin, BM'nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiğini öne sürerek, "(Türkiye), Yunanistan ve Kıbrıs'ın meşru iddialarını göz ardı etmeyen kötü düşünülmüş bir deniz sınırı anlaşmasına karşı Libya'nın Ulusal Anlaşma Hükümeti'ne askeri destek sağladı. Bu tür eylemler bölgedeki istikrarı artırma çabalarına ters düşmektedir." ifadelerini kullandı.

"S-400'ler istikrarı bozuyor'' 

Demokrat senatör, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu savundu.

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