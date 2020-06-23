Akşener’den 'LGS' tepkisi: İktidarın bu inadını milletime şikayet ediyorum

LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ertelenmemesini eleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "iktidarın bu inadını milletime şikayet ediyorum." tepkisini ortaya koydu.

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Sınav öncesi ortaya çıkan kalabalık görüntüler ile ilgili konuşan İYİ Parti lideri Akşener, "Umarız LGS nedeniyle vaka sayısında artış olmaz. Bu hafta da YKS sınavı var. Gençlerimize zihin açıklığı diliyorum. Bu vesileyle iktidarın bu inadını milletime şikayet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener'in, TBMM’deki grup toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Umarız vaka sayısında artış olmaz"

Biliyorsunuz geçtiğimiz cumartesi LGS'ye girdi. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Haksız çıkmak istedik ama LGS'de olanlar yine bizi haklı çıkardık. Umarız LGS nedeniyle vaka sayısında artış olmaz. Bu hafta da YKS sınavı var. Gençlerimize zihin açıklığı diliyorum. Bu vesileyle iktidarın bu inadını milletime şikayet ediyorum.

Sınavın 25-26 Temmuz'da yapacağınızı açıkladınız, sonra sınavı bir ay öne çektiniz. Dilekçe verdik, düzenlemenin iptalini istedik. Danıştay’ı, önerimizi iptal etti. Bırakın rahat hazırlansın dedik, salgın daha bitmedi çocuklarımızı göz göre göre tehlikeye atmayın dedik, dinletemedik.

"Gençlerle sürekli bir kavga halinde"

Hafta sonu sınava girecek sayın öğrenciler, sınava giderken önlemlerinizi lütfen alın. Ne kendinizi ne de sevdiklerinizi riske atmayın. Allah her birinize zihin açıklığı versin. Değerli milletvekilleri, farkında mısınız, AK Parti iktidarı gençlerler sürekli bir kavga halinde. Attıkları hiçbir adımda gençlerimize güven yok. Gençlerin hakkı olduğu zaman hep itip kakmak var.

Şimdi yeni bir yasa hazırlığındalar, 25 yaş altındaki çalışanların sosyal haklarını tırpanlayacak bir formül bulmuşlar.

"Salgını bahane edip işten çıkarmaların önünü açıyorlar"

25 yaş altı çalışanların 10 günden az çalışması durumunda sigorta primi ödenmemesini sağlamaya çalışmışlar. Nasıl depremi fırsat bilip milletin parasını tırpanladılarsa, şimdi de salgını bahane edip işten çıkarmaların önünü açıyorlar. Her dört gencimizden biri işsiz. 1 milyondan fazla üniversiteli işsizimiz var.

"Eserinle övünüyor musun sayın Erdoğan"

Eserinle övünüyor musun sayın Erdoğan? Gençlerimize sus otur yerine demeyeceğiz. Biz biliyoruz ki imkan verildiğinde gençlerimiz bu memleketi uçurur. Yeter ki gençlerimize bu imkan verilsin. Ülkeyi akla ve bilme inanmayan, tarihten bir feyiz almayan bir iktidar yönetiyor. Sayın Erdoğan geçen gün Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız dedi.

Türkiye yüzde 100 büyüse bile ilk 10 ekonomisine giremiyor hatta ilk 20'den düşme ihtimali var.

Yani ağam bizle eğleniyor. Milletimizle dalga geçer gibi işsizlik nerede diyorlar işte işsizlik burada.

"Yüzde 25'lik işsizlik..."

Temenni ile ülke yönetme devri bitti. Akraba ile eş ile doldurdukları TÜİK ne derse desin genç işsizlik Türkiye'nin en büyük sorunlarında biridir. Yüzde 25'lik işsizlik artık kaybedeceğimiz vaktimiz olmadığını gösteriyor. Güney Doğu ve Doğu Anadolu'da genç işsizlik vahim durumda. Sayın Erdoğan'ın her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kaide yok sözünün sonuçlarını yaşıyoruz.