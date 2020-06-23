Fatih Terim’in “Hayırlı olsun oğlum” dediği Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi seçti

Fenerbahçe, transferde ismi sürekli Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı. Terim’in “Hayırlı olsun oğlum” lafından sonra rotasını Fenerbahçe'ye çeviren Mert Hakan, sarı-lacivertli takıma 5 yıllık imza atacak.

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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sivasspor’da gösterdiği performansla transfer pazarının en gözde yıldızı hâline gelen Mert Hakan Yandaş’ın uzun süredir adı Galatasaray ile anılıyordu. Ancak sarı-kırmızılılar işi yavaştan alınca araya giren Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptı.

Emre'nin etkisi büyük oldu

Bu transferin bitirilmesinde çiçeği burnunda sportif direktör Emre Belözoğlu’nun etkisi büyük oldu. Mert Hakan’a yakın markaj uygulayan Belözoğlu sonunda transfere ikna etti.

Cimbom indirim istedi Fener'i seçti

Fenerbahçe’nin Mert Hakan’a beş yıllık sözleşme imzalatacağı öğrenildi. Mert Hakan’ın Galatasaray’dan vazgeçme sebebi de ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların pandemi sonrası takımdaki ekonomik dengeleri sağlamak adına el sıkıştıkları rakamdan indirime gitmesini istediği bu yüzden de oyuncunun Fenerbahçe’den gelen teklife ‘evet’ dediği belirtildi.

5 yıllık imza atacak

Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, beş yıllık imza karşılığında Galatasaray’dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı ifade edildi.

Transferin perde arkası

Akşam'da yer alan iddiaya göre; Sivasspor’la mukavelesi 27 Temmuz’da bitecek Mert Hakan Yandaş, uzun süre Galatasaray’la pazarlıklarda bulunmuştu. Hatta tecrübeli oyuncu Galatasaray’la 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar’la Mert Hakan arasında 2 kez mukavele imzalandı. Sivassporlu oyuncu ile devre arası transferi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Sivasspor’dan bonservisinin alınması kararlaştırıldı. Ancak bu mümkün olmadı.

“Hocam iki sebepten dolayı Galatasaray’la anlaştığım için çok mutluyum”

Sivas, şampiyonluk mücadelesi içinde olduğu için Mert’in devre arasında gidişine izin vermedi. Daha sonra Galatasaray ile oyuncu arasında ikinci bir anlaşma yapıldı. Protokole de “15 Haziran 2020 tarihine kadar geçerlidir” maddesi koyuldu. 4 yıllık bu anlaşmanın ardından Fatih Terim’le görüşen Mert Hakan Yandaş, “Hocam iki sebepten dolayı Galatasaray’la anlaştığım için çok mutluyum” dedi.

Ceza alma ihtimali var

Terim’in “Hayırlı olsun oğlum” lafından sonra Mert Hakan iki gerekçesini, “Birincisi sizin gibi dünyanın en iyi hocalarından birisiyle çalışacağım. İkincisi de rahmetli babam, Galatasaray’da oynamamı çok istiyordu” şeklinde açıkladı. Ancak menajerinin Fenerbahçe ile anlaşması üzerine, Sarı-Lacivertli takıma imzayı attı. Aslan’ın elinde sözleşme olmasına rağmen açıklama ihtimali yok. Çünkü puan silme cezası alma ihtimali var!