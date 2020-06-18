Bursluluk sınavı 2020 MEB ne zaman hangi konular çıkacak?

MEB tarafından her yıl düzenlenen İOKBS yani bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 5. 6. 7. 8. ve 9. 10. 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS sınavları bu sene 5 eylül 2020 cumartesi günü yapılacak. Öğrencilere İOKBS sınavında 100 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek.

Abone ol

İOKBS sınavı yani MEB tarafından her yıl yapılan bursluluk sınavı bu sene ne zaman yapılacak araştırması başladı. 5. 6. 7. 8. ve 9. 10. 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS bursluluk sınavı 2020 yılında 5 Eylül'de yapılacak. Öğrencilere İOKBS sınavında toplam 100 soru sorulacak ve 120 dakika sınav süresi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

İOKBS sınavı kaç dakika: ilköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin hazırlandığı bursluluk sınavında öğrencilere 100 test sorusu yöneltiliyor .Hazırlanan 100 soru için öğrencilere sınavda toplam 120 dakika veriliyor.

İOKBS sınavında kaç soru çıkacak: İOKBS sınavına girecek 5,6,7 sınıflar için Türkçe 25, Matematik, 25, Fen Bilimleri 25, Sosyal Bilgiler dersinden 25 soru soruluyor. 8 sınıflar için ise Türkçe 25, Matematik 25, Fen Bilimleri 25, Sosyal Bilgiler 25 ( İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorusu soruluyor. 9, 10 ve 11. Sınıflar için İOKBS sınavında Türk Dili ve Edebiyatı 25, Matematik 25, Fen Bilimleri 25,(Fizik, Kimya ve Biyoloji) Sosyal Bilimler 25 (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorusu soruluyor. İOKBS bursluluk sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sorumlu olmayan 5,6,7 sınıf öğrencileri için Sosyal Bilgiler dersinden 8 soru soruluyor, Eğitimlerine hazırlık sınıfı (8.sınıf) 9, 10, 11 sınıftan devam eden öğrencilere ise Sosyal Bilimler derslerinden aynı sınıf seviyelerine göre sorular soruluyor.

İOKBS sınav konuları neler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada koronavirüs sebebiyle öğrencilerin sınavlarda yüz yüze eğitimde gördükleri konulardan sorumlu olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda İOKBS sınav konularına belirten Bakan Selçuk” Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."dedi.

İOKBS başvuruları ne zaman: İlköğretim( 5,6,7,8) ve Ortaöğretim öğrencilerine(9,10,11) eğitim hayatlarında maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenen sınava başvurmak isteyen öğrencilerin bazı başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. İşte gerekli kriterler: Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak Sınıf tekrarı yapmamış olmak Sınavın gerçekleştiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak Ailenin yıllık olarak kazandığı ücretin, belirlenen yıllık ücretten düşük olması