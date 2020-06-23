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Sivas'ta 18 yaşındaki çoban keneyi kendi çıkardı! Sonu 8 kişiyle aynı oldu

İhlas Haber Ajansı

SİVAS’ta 18 yaşındaki çoban, vücuduna yapışan keneyi kendi çıkarınca rahatsızlandı. Hastanede KKKA şüphesiyle tedavi gören B.A.,hayatını kaybetti. Böylelikle Sivas'ta KKKA ölüm sayısı 9’a yükseldi.

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Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan B.A. ismindeki 18 yaşındaki genç, uzmanların o kadar 'Kendiniz çıkarmayın' demesine rağmen, keneyi kendisi çıkardı.

15 günlük yaşam mücadelesi son buldu

Yakınları tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılan genç, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mardin’in Mazıdağı ilçesine götürüldü.

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