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Fenerbahçe'de Kruse'den sonra Zacj şoku!

Fenerbahçe'de Max Kruse'den sonra Miha Zajc da alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

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Fenerbahçe'de Max Kruse şokunun yankıları devam ederken, bu kez de Zajc'ın benzer bir yol izlediği öğrenildi.

FIFA'ya başvurdu
Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran ve ardından üç yıllık sözleşmesini feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse'den sonra Miha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Bileti kesildi
Sabah'ın haberine göre; Geldiği günden bu yana kadroda düzenli olarak süre alamayan Sloven oyuncunun bu tavrı yönetimden tepki çekti. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Zajc'ın gönderilecek isimler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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